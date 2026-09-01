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Концерт при свечах: «Хрупкие». Романсы о первой любви. Чайковский, Рахманинов, Гречанинов

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Хрупкие» — вечер романсов о любви, которую хочется сохранить так же бережно, как засушенный цветок между страницами старого письма. В программе — романсы Чайковского, Рахманинова, Гречанинова и других композиторов. Два голоса и рояль расскажут о нежности, страсти, ожидании, разочаровании и первых душевных ссадинах. Усадьба XVIII века — идеально подходит для такого вечера: здесь когда-то влюблялись, писали тайные письма, назначали свидания и переживали разлуки. Чайковский неоднократно бывал в районе Басманной, совсем недалеко отсюда. Кто знает — возможно, один из романсов, который прозвучит этим вечером, когда-то рождался именно в такой московской гостиной, среди старинных стен и тихих разговоров. При свете свечей заглянешь в ту самую шкатулку воспоминаний — туда, где до сих пор хранятся самые хрупкие истории.

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