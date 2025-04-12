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Концерт при свечах: «Франц Шуберт. Свет&трепет»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Весенним вечером на винтажном рояле Ronisch в 4 руки будет исполнена тонкая и изысканная программа выдающегося исполнителя и музыковеда Алексея Сканави и пианистки Ольги Вахромеевой. Идеальный вечер для ценителей прекрасной музыки, умеющих вслушиваться в атмосферу и вглядываться в тишину между нотами. Франц Шуберт (1797-1828) — один из первых и самых ярких композиторов-романтиков. В центре его творческих интересов — личность отдельного человека с его переживаниями. Шуберт — художник человеческих эмоций. Его музыка – это бесконечный диалог с душой, повествование о радости и печали, о грёзах и реальности, о поиске смысла. Для полного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен великих художников периода романтизма. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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