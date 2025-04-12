Весенним вечером на винтажном рояле Ronisch в 4 руки будет исполнена тонкая и изысканная программа выдающегося исполнителя и музыковеда Алексея Сканави и пианистки Ольги Вахромеевой. Идеальный вечер для ценителей прекрасной музыки, умеющих вслушиваться в атмосферу и вглядываться в тишину между нотами. Франц Шуберт (1797-1828) — один из первых и самых ярких композиторов-романтиков. В центре его творческих интересов — личность отдельного человека с его переживаниями. Шуберт — художник человеческих эмоций. Его музыка – это бесконечный диалог с душой, повествование о радости и печали, о грёзах и реальности, о поиске смысла. Для полного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен великих художников периода романтизма. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.