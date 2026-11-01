Концерт при свечах: «Анталогия танго»
Старая Басманная, 15Ас4
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2800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер, будоражащий сердца. Вечер, посвящённый музыке танго. В красивой усадьбе и под аккомпанемент красного сухого, отправишься в мировое турне по танго разных стран. Тебя ждут сочинения Пьяццоллы, Родригеса, Вильольдо, Гарделя, Бреговича и других композиторов. Не бойся надевать платья, поскольку от страстной музыки танго можно согреться. В центре событий — струнный квартет «Quartetto Classico»: звучание скрипки, альта и бархатной виолончели польются под сводами старинного особняка Голицыных. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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