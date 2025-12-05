Концерт, на котором ты услышишь жемчужины барокко в камерном исполнении. Звёзды вечера — самобытная скрипачка Екатерина Пронюк и виртуозная виолончелистка Мария Елина. Дуэт скрипки и виолончели — это настоящее искусство диалога, где две противоположности создают идеальную гармонию. Для тебя прозвучат произведения шедевры Баха, Вивальди, Корелли, Альбинони и других великих композиторов. Полную программу концерта можно посмотреть по кнопке «Купить билет». В стоимость входит приветственный бокал вина.