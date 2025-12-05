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Концерт при свечах: «Антология струн. Жемчужины барокко»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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от 2500₽ до 2750₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Концерт, на котором ты услышишь жемчужины барокко в камерном исполнении. Звёзды вечера — самобытная скрипачка Екатерина Пронюк и виртуозная виолончелистка Мария Елина. Дуэт скрипки и виолончели — это настоящее искусство диалога, где две противоположности создают идеальную гармонию. Для тебя прозвучат произведения шедевры Баха, Вивальди, Корелли, Альбинони и других великих композиторов. Полную программу концерта можно посмотреть по кнопке «Купить билет». В стоимость входит приветственный бокал вина.

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