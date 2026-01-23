Концерт «Ла-Ла Ленд»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 1300₽ до 6000₽
Возраст 12+
Кино
Концерты
Про событие
Вечер живой музыки из культового мюзикла! На твоих глазах оживут самые яркие сцены произведения, завоевавшего сердца миллионов зрителей. Музыканты исполнят твои любимые мелодии из кинокартины, которые захочется напевать снова и снова. Чуткий вокал, камерный джаз-бэнд – всё в лучших традициях «Ла-Ла Ленда». В программе собраны аранжировки песен, являющихся визитной карточкой мюзикла. Проникновенные баллады, зажигательные вокальные дуэты и инструментальные композиции перенесут тебя в мир грёз. Именно это музыкальное разнообразие позволит артистам наиболее ярко рассказать так полюбившуюся зрителям историю о любви и погоне за мечтой.
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