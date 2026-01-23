Вечер живой музыки из культового мюзикла! На твоих глазах оживут самые яркие сцены произведения, завоевавшего сердца миллионов зрителей. Музыканты исполнят твои любимые мелодии из кинокартины, которые захочется напевать снова и снова. Чуткий вокал, камерный джаз-бэнд – всё в лучших традициях «Ла-Ла Ленда». В программе собраны аранжировки песен, являющихся визитной карточкой мюзикла. Проникновенные баллады, зажигательные вокальные дуэты и инструментальные композиции перенесут тебя в мир грёз. Именно это музыкальное разнообразие позволит артистам наиболее ярко рассказать так полюбившуюся зрителям историю о любви и погоне за мечтой.