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Космические звуки ханга

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Приходи в мир безграничных звуков и глубоких эмоций, где каждая нота станет путеводной звездой в твоём музыкальном приключении. Закрой глаза и дай волю фантазии, погружаясь в магию ханга — самого молодого инструмента, обладающего поистине космическим звучанием. Концерт-медитация откроет двери в мир внутренней гармонии, пробуждая яркие и нежные чувства из самых глубоких уголков твоей души. В этот вечер для тебя будет играть ханг-оркестр Solar Sisters. В программе ты услышишь уникальные композиции на различных хангах в сочетании с этнической перкуссией, завораживающей флейтой, чарующим вокалом и мелодичными колокольчиками. Каждое произведение станет выражением настоящего момента, наполненным глубоким смыслом и эмоциями. Импровизация будет уникальна и неповторима, оставляя незабываемый след в сердцах.

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Комментарии

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Софа
2 апреля 2024, 20:31

Мне так понравился концерт, что я решила пойти учиться играть на ханге🐸

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Эллина
9 марта 2024, 04:56

Собираюсь пойти на космическую музыку,кто со мной ?😉Я думаю,будет классно,а главное какая атмосфера🥰

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