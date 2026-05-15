Приходи в мир безграничных звуков и глубоких эмоций, где каждая нота станет путеводной звездой в твоём музыкальном приключении. Закрой глаза и дай волю фантазии, погружаясь в магию ханга — самого молодого инструмента, обладающего поистине космическим звучанием. Концерт-медитация откроет двери в мир внутренней гармонии, пробуждая яркие и нежные чувства из самых глубоких уголков твоей души. В этот вечер для тебя будет играть ханг-оркестр Solar Sisters. В программе ты услышишь уникальные композиции на различных хангах в сочетании с этнической перкуссией, завораживающей флейтой, чарующим вокалом и мелодичными колокольчиками. Каждое произведение станет выражением настоящего момента, наполненным глубоким смыслом и эмоциями. Импровизация будет уникальна и неповторима, оставляя незабываемый след в сердцах.