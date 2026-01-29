ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Концерт-колыбельная: «Бездна слов»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Авторские песни о природе, любви, свободе и одиночестве. Гитара и голос в сопровождении поющих чаш и других погружающих инструментов от Василины и Кати. Выступление будет спокойным и мягким, как мамина колыбельная. Чтобы не спугнуть всю его нежную красоту, тебе будет предложено выключить свой телефон, лечь или сесть, прикрыв глаза и полностью превратившись в слух. Побыть наедине с собой и другими, укутавшись глубоким морем, как одеялом, вспоминая о чём шепчутся звёзды по ночам. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста