Концерт-колыбельная: «Бездна слов»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Авторские песни о природе, любви, свободе и одиночестве. Гитара и голос в сопровождении поющих чаш и других погружающих инструментов от Василины и Кати. Выступление будет спокойным и мягким, как мамина колыбельная. Чтобы не спугнуть всю его нежную красоту, тебе будет предложено выключить свой телефон, лечь или сесть, прикрыв глаза и полностью превратившись в слух. Побыть наедине с собой и другими, укутавшись глубоким морем, как одеялом, вспоминая о чём шепчутся звёзды по ночам. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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