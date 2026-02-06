Холодным зимним вечером приходи согреться на концерт хорошей музыки, проходящий на сцене столичного клуба Смена. В программе жаркий коктейль из панк-рока и гаража, лучшие и яркие представители подполья: The Shockers — тольяттинский панк-рок с 20-летним стажем пересобрался в Москве и снова готов раздать огня. Реюньон-шоу группы. The Cavestompers! — главная гаражная группы Москвы последних двух десятилетий с солидным послужным списком записей, коллабораций и концертов. Настоящая легенда андеграунда. Свадьба Червя — неоднозначный коллектив, отмечающий в этом году свой десятилетний юбилей, попытается не затеряться среди матерых и заслуженных деятелей сцены. Панкуха... спотыкач... возможно с сюрпризами. Новый мерч шикарен, а ребятки с удовольствием хлопнут с тобой пивка «до», «во время» и «после». И это ещё не всё.