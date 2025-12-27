Живая музыка, джаз, возможность провести время с близкими – что может быть лучше в этот холодный вечер? Креативное пространство Люмьер-Холл и Квинтет Алисы Антипиной перенесёт тебя в атмосферу заснеженного Нью-Йорка накануне самого сказочного праздника года. Культовые рождественские песни, так полюбившиеся каждому, в сочетании с тёплым вокалом позволят тебе отбросить все переживания и насладиться наступающими праздниками. Энергичный свинг, зажигательные ритмы латины, проникновенные баллады — именно это жанровое разнообразие позволит квинтету наиболее точно рассказать всем известные рождественские «истории» новым языком. Ты услышишь не только самые известные рождественские композиции, но и редкие музыкальные «артефакты», способные взволновать твой слух. Программу дополнят джазовые стандарты великих композиторов 20-го века: Джерома Керна, Коула Портера, Дж. Фреда Кутса и других, чья музыка сама по себе является праздником.