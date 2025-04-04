Тебя ждёт сборник избранных произведений гениев современной классической музыки. Для этого особенного концерта приглашено трио «Gloria». Звучание арфы, скрипки и флейты — воплощение музыкальной эстетики. Где-то убаюкивая, где-то захлестывая слушателя звуками, музыка опрокидывает пространство и разрешает слушателю отвлечься от привычного ритма жизни. Ты услышишь Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Томаса Ньюмана и многих других композиторов. В этот вечер тебя ждет эффект полного погружения в гипнотическую музыку минимализма и романтики.