ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Антология неоклассики

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Тебя ждёт сборник избранных произведений гениев современной классической музыки. Для этого особенного концерта приглашено трио «Gloria». Звучание арфы, скрипки и флейты — воплощение музыкальной эстетики. Где-то убаюкивая, где-то захлестывая слушателя звуками, музыка опрокидывает пространство и разрешает слушателю отвлечься от привычного ритма жизни. Ты услышишь Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Томаса Ньюмана и многих других композиторов. В этот вечер тебя ждет эффект полного погружения в гипнотическую музыку минимализма и романтики.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста