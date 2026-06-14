ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Коля Андреев

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Коля Андреев — интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласкает уши тонким умным юмором: смешно не только от самой шутки, но и от изящности и оригинальности мышления. При этом Коля — комик не только для элиты. Даже с тем, кто не понимает его шуток, он хотел бы просто бухнуть и поговорить, выслушать историю о том, как девушка изменила ему на матрасе с эффектом памяти.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста