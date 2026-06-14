Коля Андреев — интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласкает уши тонким умным юмором: смешно не только от самой шутки, но и от изящности и оригинальности мышления. При этом Коля — комик не только для элиты. Даже с тем, кто не понимает его шуток, он хотел бы просто бухнуть и поговорить, выслушать историю о том, как девушка изменила ему на матрасе с эффектом памяти.