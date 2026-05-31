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Коллажный мастер-класс: «Сон в летнюю ночь»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где в последний день весны, прямо на пороге лета, ты вспомнишь свои самые яркие, странные, тёплые сны и превратишь их в коллажи. Будешь собирать образы, сочетать цвета и создавать что-то очень личное и немного волшебное. Перед практикой уделишь время композиции и цветоведению — разберёшь основы так, чтобы даже у тех, кто делает коллаж впервые, работа получилась цельной, красивой и живой. Все материалы предоставляются.

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