Мастер-класс, где в последний день весны, прямо на пороге лета, ты вспомнишь свои самые яркие, странные, тёплые сны и превратишь их в коллажи. Будешь собирать образы, сочетать цвета и создавать что-то очень личное и немного волшебное. Перед практикой уделишь время композиции и цветоведению — разберёшь основы так, чтобы даже у тех, кто делает коллаж впервые, работа получилась цельной, красивой и живой. Все материалы предоставляются.