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Коко и еe шинель

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Фрик-рок-дуэт с элементами кабаре и панка, приправленный специями из армянского сундучка. Проект был основан лидерами группы Дети Picasso, братом и сестрой Карэном и Гаей Арутюнян в Будапеште, в 2011 году. Только в данном случае сестра играет на барабанах и поет, а брат — на гитаре и клавишах, вкрапляя электронику; во время перформанса музыканты меняются инструментами. Дуэт стал одним из самых оригинальных этно-роковых проектов России и Армении, выпустив немало студийных альбомов, получивших огромное количество наград и признаний; музыканты записывались и выступали вместе с участниками групп Einstrzende Neubauten, Laibach, Tony Levin, Bobby McFerrin, разогревали Depeche Mode и Massive Attack в Олимпийском.

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