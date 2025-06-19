Фрик-рок-дуэт с элементами кабаре и панка, приправленный специями из армянского сундучка. Проект был основан лидерами группы Дети Picasso, братом и сестрой Карэном и Гаей Арутюнян в Будапеште, в 2011 году. Только в данном случае сестра играет на барабанах и поет, а брат — на гитаре и клавишах, вкрапляя электронику; во время перформанса музыканты меняются инструментами. Дуэт стал одним из самых оригинальных этно-роковых проектов России и Армении, выпустив немало студийных альбомов, получивших огромное количество наград и признаний; музыканты записывались и выступали вместе с участниками групп Einstrzende Neubauten, Laibach, Tony Levin, Bobby McFerrin, разогревали Depeche Mode и Massive Attack в Олимпийском.