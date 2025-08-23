Камерный пикник в центре города для ценителей кофе. Кульминацией фестиваля станет Coffee Race: ежегодный конкурс бариста «Кофемании», впервые открытый для гостей. Команды готовят кофе, а жюри пробует и оценивает его вслепую. В преддверии своего 25-летия один из ведущих ресторанов выйдет в парк, чтобы рассказать свою историю — через кофе и еду, музыку, кино, игры и мастерские от друзей. Помимо кофейных активностей, для гостей заготовлены развлечения от 20 партнёров фестиваля, включая художественные мастер-классы, лекции и паблик-токи от приглашенных экспертов, а также любимые ритуалы идеального летнего дня: игры на траве, барбер-кресло, открытый вечерний кинотеатр, виниловые DJ-сеты и выступление оркестра Kito Jempere. Финальным аккордом станет DJ-сет Марка Щедрина. На фестивале будет работать open-air Музей «Кофемании», где можно увидеть первое меню, первую чашку, первый стаканчик и неожиданные главы из общей истории Москвы и «Кофемании». Гостей ждёт гастрономия без компромиссов в 4 маршрутах: Guilty Pleasures (хот-доги, сэндвичи, пицца, кесадилья, чипсы и начосы), Green Point (лучшие фермерские овощи в авторских боулах и боксах), большой гриль от шефа Павла Поцелуева (якитори, фирменный стейк, бургеры, кукуруза и картошка в фольге), а также сладкое с авторскими десертами. Многие блюда будут разработаны специально для фестиваля — это уникальный шанс открыть для себя вкусы, которые больше нигде и никогда не встретишь. Попить и освежиться можно будет в тематических зонах: Hot Coffee с горячей классикой; Ice Coffee с холодными хитами; Ready to Go с авторскими напитками и Nitro с освежающим кофе.