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Код неизвестен

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

За полифоническую структуру картины «Код неизвестен» отвечает мультикультурное разнообразие персонажей, чьи судьбы волею сущей случайности сплелись воедино и обрели новое направление. Причиной всему почти анекдотичная жизненная ситуация, которая с перспективы Ханеке получает разрушительное и трагическое назначение. По сюжету, молодому французу Жану не удается попасть домой к своему старшему брату — все из-за неназванного кода от входной двери. Раздраженный герой ссорится с прохожими, которых из-за стычки находит большое несчастье, в одном случае — неволя, в другом — депортация. Как и обычно, австрийский кинематографист ставит острые вопросы этики и человеческого существования, но старается оставить ответы на откуп зрительской морали. Это «Код» — открывает многолетний цикл работ Ханеке снятых во Франции. Париж на экране исполняет важную роль не только, как место широкого этнического диапазона, но и как город, который хранит несметное количество необъяснимых загадок и тайн. Масштабное исследование влияния судьбы на нашу жизнь, постепенно превращается в настоящий сложносоставной ребус, актуальный по сей день. Предлагаем разгадать его в стенах «Иллюзиона», обратив внимание на одну из самых важных и недооцененных картин в фильмографии Михаэля Ханеке. Фильм представит и обсудит со зрителями критик, режиссер, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.

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