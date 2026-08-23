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Книжный фестиваль

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

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Фестивали

Про событие

Книжный фестиваль «Альпины» и «Азбуки» в баланс-холле Место быть. Высокая мода, громкие преступления и японская поэзия — это не сюжет новой книги, а программа фестиваля. «Альпина» и «Азбука» подготовили книжный маркет, лекции и активности для всех, кто любит узнавать новое и обсуждать прочитанное. В программе: 14:00 — «Легенды высокой моды: история в лицах и фактах». Регистрация (https://mestobe.timepad.ru/event/4138794/) 15:00 — «Между фактом и легендой: громкие уголовные дела прошлого». Регистрация (https://mestobe.timepad.ru/event/4138815/) 16:00 — «Вечер хайку. Дискуссия по книгам "Женщины Японской поэзии", "Кошки японской поэзии", "Хайку: поэзия и живопись"» Регистрация (https://mestobe.timepad.ru/event/4138906/) Не обойдётся и без подарков: каждый покупатель сможет принять участие в лотерее и выиграть книги, мерч, сертификаты на скидки и другие приятные призы за любую покупку в баланс-холле Место быть. Вход на фестиваль свободный, для участия в лекциях требуется предварительная регистрация.

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