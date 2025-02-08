Приходи искать интересные издания в свою домашнюю библиотеку — на фестивале можно будет найти художественную и нон-фикшн литературу. Среди участников: издательства «Синдбад», «Питер», «Лайвбук», «РИПОЛ классик», «Редкая птица» и «Дом Историй». Каждое издательство приготовило приятные бонусы и подарки за покупки. Обещают, что стоимость одного экземпляра в среднем составит от 50 до 500р. 8-9 февраля с 12:00 до 20:30