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Ключница из натуральной шерсти

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать подарок ко Дню Святого Валентина или 23 февраля для своего близкого человека. Что тебя ждёт: — Познакомишься с природными материалами и их возможностями. — Освоишь технику валяния из непрядёной шерсти — древнего и волшебного искусства. — Создашь уникальную ключницу, которая станет стильным аксессуаром. — Проведёшь время в уютной компании единомышленников.

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