Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь создать подарок ко Дню Святого Валентина или 23 февраля для своего близкого человека. Что тебя ждёт: — Познакомишься с природными материалами и их возможностями. — Освоишь технику валяния из непрядёной шерсти — древнего и волшебного искусства. — Создашь уникальную ключницу, которая станет стильным аксессуаром. — Проведёшь время в уютной компании единомышленников.
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