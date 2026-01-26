На мастер-классе ты сможешь создать подарок ко Дню Святого Валентина или 23 февраля для своего близкого человека. Что тебя ждёт: — Познакомишься с природными материалами и их возможностями. — Освоишь технику валяния из непрядёной шерсти — древнего и волшебного искусства. — Создашь уникальную ключницу, которая станет стильным аксессуаром. — Проведёшь время в уютной компании единомышленников.