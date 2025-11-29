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Клуб любителей научной фантастики

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Музей криптографии приглашает тебя в книжный клуб, чтобы читать и обсуждать классические и современные литературные произведения в жанре антиутопии и научной фантастики. Вместе с авторами, учёными, редакторами и другими гостями Клуба ты исследуешь, как антиутопия и научная фантастика дополняют друг друга, отражая тревоги, надежды и вызовы нашего времени, а также анализируешь, как книги вдохновляют и формируют твоё понимание мира и его будущего. Ведущий Клуба — Дмитрий Долгин, писатель, исследователь будущего с многолетним опытом работы в крупнейших международных и российских компаниях в области технологий и инноваций, автор романа в жанре научной фантастики «Цейрон», автор телеграм-канала о научной фантастике. На очередной встрече Клуба ты поговоришь о том, как идеи, родившиеся на страницах научно-фантастических романов, становятся технологиями, меняющими мир. Ты обсудишь, как научная фантастика не просто предсказывает будущее, а программирует его, и почему вымышленные образы со временем превращаются в реальные инженерные проекты. Ты исследуешь прямые связи между литературными концепциями и современными инновациями и попытаешься ответить на вопросы: что общего у Артура Кларка с Илоном Маском, а у Айзека Азимова — с создателями современных систем искусственного интеллекта. Кроме того, ты разберёшь знаменитые произведения — от романа Артура Кларка «2001: Космическая одиссея» до романа Уильяма Гибсона «Нейромант», сыграешь в интерактив «Пророки будущего» и расшифруешь тайные послания классиков в игре «Код будущего».

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