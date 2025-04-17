Под аккомпанемент красного сухого пройдёт концерт с выдающимися музыкантами российской джазовой сцены — трио «Залесский джаз». Публику ждёт джазовый взгляд на музыку Вивальди, Гайдна, Чайковского, а также авторские композиции. Не обойдётся и без новых произведений с только что записанного нового альбома. История знает немало примеров, когда джазовые музыканты обращались к классике: Дюк Эллингтон создавал свинговые версии произведений Грига, Жак Лусье импровизировал на темы Баха. Классика строится на чёткой форме, строгих канонах и возвышенной гармонии. Джаз – это свобода, импровизация, дух спонтанности. Но если вслушаться глубже, можно уловить, что между этими жанрами существует тонкая, почти магическая связь, которую мы попробуем прочувствовать во время концерта. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.