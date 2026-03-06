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Классики гаражного стонер-панка наконец представят «От Креста к Крину» суду публики на жирных сольных шоу, где и без главных песен прошлого тоже не обойдётся. В столице поддержат запал местные панки «посталкогольная депрессия». Билеты на входе дороже.
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