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Кино+вино «Шедевр» (2018)

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 1450₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Уютная атмосфера старинной усадьбы настроит на просмотр фильма за бокалом белого сухого вина. «Шедевр» (2018) — это история об изящной афере в мире искусства, рассказанная с юмором, теплом и лёгкой иронией. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. О фильме: Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо — угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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