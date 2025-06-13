Погружение во вселенную Тима Бёртона в знаменательную пятницу 13-го. Тебя ждёт не просто фильм, а поэма из теней, света и безумно красивой грусти, где само помещение становится частью истории. Показ проходит в зале с мягкими пуфиками, а экраны окружают зрителя со всех сторон. О фильме: Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мёртвых оказывается много интересней, чем его привычный образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что ни в одном из альтернативных миров.