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[отменено] Киновечер: «Труп невесты» (2005)

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Погружение во вселенную Тима Бёртона в знаменательную пятницу 13-го. Тебя ждёт не просто фильм, а поэма из теней, света и безумно красивой грусти, где само помещение становится частью истории. Показ проходит в зале с мягкими пуфиками, а экраны окружают зрителя со всех сторон. О фильме: Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мёртвых оказывается много интересней, чем его привычный образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что ни в одном из альтернативных миров.

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