[отменено] Киновечер ностальгии
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Внимание: отмена мероприятия. Душевная машина времени в 90-е с любимыми мультсериалами, от которых замирало сердце. Просмотр пройдёт в мультимедийном зале, где экраны окружают тебя со всех сторон с полным погружение в атмосферу. Тебя ждёт коллекция настоящих легенд: «Черепашки Ниндзя», «Сейлор Мун», «Скуби-Ду», «Эй, Арнольд», «Чип и Дейл» и другие. А между сериями – самые узнаваемые рекламные джинглы: «И Серёжа тоже…», «Вы ещё кипятите, тогда мы идём к вам!», «Шок – это по-нашему!».
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