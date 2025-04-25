Внимание: отмена мероприятия. Душевная машина времени в 90-е с любимыми мультсериалами, от которых замирало сердце. Просмотр пройдёт в мультимедийном зале, где экраны окружают тебя со всех сторон с полным погружение в атмосферу. Тебя ждёт коллекция настоящих легенд: «Черепашки Ниндзя», «Сейлор Мун», «Скуби-Ду», «Эй, Арнольд», «Чип и Дейл» и другие. А между сериями – самые узнаваемые рекламные джинглы: «И Серёжа тоже…», «Вы ещё кипятите, тогда мы идём к вам!», «Шок – это по-нашему!».