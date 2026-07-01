Снял картину Кристоффер Боргли — норвежский режиссёр, известный своим умением создавать неуютные истории, которые застревают в голове. Сюжет закручен вокруг пары (Чарли и Эмма), у которых идеальные отношения и роскошная свадьба на носу. За неделю до торжества Эмма раскрывает жениху мрачную и дикую тайну из своего прошлого, которая полностью переворачивает их реальность… После просмотра обсудят фильм с практикующим психологом. Фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами при поддержке «Вольга». Меню фуршета: Сырно-мясная тарелка Салат с копчёным цыпленком Ассорти канапе Кростини с хамоном и прошутто Кростини с вялеными томатами Профитроли с муcсом из цыплёнка Баклажаны со сливочным и грецкими орехами Запечённая морковь на сливочной подушке Ассорти тартов Тарталетки жульен Кейк попсы Просекко/Красное вино/Лимонад