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Киноужин: «Вот это драма»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Снял картину Кристоффер Боргли — норвежский режиссёр, известный своим умением создавать неуютные истории, которые застревают в голове. Сюжет закручен вокруг пары (Чарли и Эмма), у которых идеальные отношения и роскошная свадьба на носу. За неделю до торжества Эмма раскрывает жениху мрачную и дикую тайну из своего прошлого, которая полностью переворачивает их реальность… После просмотра обсудят фильм с практикующим психологом. Фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами при поддержке «Вольга». Меню фуршета: Сырно-мясная тарелка Салат с копчёным цыпленком Ассорти канапе Кростини с хамоном и прошутто Кростини с вялеными томатами Профитроли с муcсом из цыплёнка Баклажаны со сливочным и грецкими орехами Запечённая морковь на сливочной подушке Ассорти тартов Тарталетки жульен Кейк попсы Просекко/Красное вино/Лимонад

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