Специальный показ. Просмотр режиссёрской сборки «Убить Билла», где Ума Турман за один фильм яростно расправляется со всеми злодеями. Билл стреляет в беременную Чёрную Мамбу. Четыре года она лежит в коме, приходит в себя и безжалостно мстит, оставляя Билла напоследок. Картина долгое время была «легендой для фанатов», а увидеть её можно было только на спецпоказах в Каннах. В режиссёрской версии оба фильма склеены в одно четырехчасовое наслаждение, что значительно ближе к изначальному замыслу Тарантино. Разделители убраны, новая анимационная сцена добавлена, Чёрная Мамба убивает всю банду на одном дыхании. Фильм показывают в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink