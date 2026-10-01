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Просмотр культовой вампирской комедии с закусками и бокалом просекко. Весь октябрь в ODMO идёт традиционный киномарафон твоих любимых ужастиков «Жуткая ностальгия». Фильм «Реальные упыри» — псевдодокументальная комедия от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. История о четырёх вампирах, которые живут в одной квартире в Новой Зеландии, пытаются делить обязанности по дому, тусуются в клубах и решают, кто моет посуду. Просмотр в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток
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