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Киноужин: «Реальные упыри»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр культовой вампирской комедии с закусками и бокалом просекко. Весь октябрь в ODMO идёт традиционный киномарафон твоих любимых ужастиков «Жуткая ностальгия». Фильм «Реальные упыри» — псевдодокументальная комедия от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. История о четырёх вампирах, которые живут в одной квартире в Новой Зеландии, пытаются делить обязанности по дому, тусуются в клубах и решают, кто моет посуду. Просмотр в дубляже. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток

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