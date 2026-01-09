Концерт мировых и рождественских хитов в симфоническом звучании Imperialis Orchestra на тёплой крыше «Крым» в самом центре Москвы. Тебя ждёт праздничный вечер, где привычный классический оркестр превращается в драйвовый бэнд: под симфонические аранжировки прозвучат хиты Abba, AC/DC, Michael Jackson, Adriano Celentano, Bobby Helms, Metallica, Britney Spears, Imagine Dragons и другие новогодние композиции. Крышу традиционно превращают в большой танцпол, а утеплённое пространство с панорамным видом, баром и кухней создаёт атмосферу зимнего праздника.