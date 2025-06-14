Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: В сентябре 1959 года в ФРГ дочь военного Присцилла Болье познакомилась с проходившим там службу Элвисом Пресли. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия и романтические отношения, но девушка боялась, что, вернувшись домой, кумир миллионов забудет о ней. Однако вскоре она получает приглашение в Грейсленд — так Присцилла становится официальной девушкой Элвиса, который, впрочем, не торопится показывать её публике и официально оформлять отношения. В меню вечера: сырные нарезки, домашние пироги со свежими овощами с рынка, торт из профитролей с нежным кремом, приветственный бокал просекко, гречишный чай и caffe affogato, а также домашний лимонад. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi