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Киноужин: «Присцилла: Элвис и я»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: В сентябре 1959 года в ФРГ дочь военного Присцилла Болье познакомилась с проходившим там службу Элвисом Пресли. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия и романтические отношения, но девушка боялась, что, вернувшись домой, кумир миллионов забудет о ней. Однако вскоре она получает приглашение в Грейсленд — так Присцилла становится официальной девушкой Элвиса, который, впрочем, не торопится показывать её публике и официально оформлять отношения. В меню вечера: сырные нарезки, домашние пироги со свежими овощами с рынка, торт из профитролей с нежным кремом, приветственный бокал просекко, гречишный чай и caffe affogato, а также домашний лимонад. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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