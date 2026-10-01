Великолепные нестареющие Николь Кидман и Сандра Буллок в ностальгическом сиквеле любимой комедии про ведьм спасают от любовного проклятья уже младшее поколение семьи. Между актрисами все ещё потрясающая сестринская химия, а в самом фильме достаточно пасхалок к первой части. Наслаждайся долгожданным продолжением культового фэнтези 1998 года и любимым актёрским составом. Просмотр в оригинале с русскими субтитрами. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток