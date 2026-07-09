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Киноужин: «Питер FM»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

На фоне белых ночей, мостов и дождей Петербурга разворачивается нежная история случайной близости — двух незнакомцев — архитектора и радиоведущей, которые вот-вот могли бы стать друг для друга кем-то важным… «Питер FM» — фильм о городе, настроении и том самом моменте, когда всё почти произошло. Возможность ненадолго вернуться в середину 2000-х, послушать старое доброе радио и почувствовать, как пахнет летний дождь на Невском. Меню фуршета: Сырно-мясная тарелка Сезонный салат с абрикосами Ассорти канапе Ассорти сморебродов Релеты с питерским вайбом Кростини с вялеными томатами Пироги с цветной капустой и вешенками Тарталетки Жульен Питерские пышки Просекко/Красное вино/Лимонад

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