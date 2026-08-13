Романтический норвежский мамблкор и гимн тридцатилетних с двумя номинациями на Оскар. «Бэмби на льду», — так говорит героиня сама про себя, и здесь хочется молчаливо согласиться. «Худший человек на свете» имеет все шансы стать культовым фильм о тридцатилетних. Во многих фильмах о молодёжи есть одна проблема: их снимают люди другого возраста. Из?за этого иногда возникают неудобные моменты: авторы говорят о том, чего сами не понимают и не чувствуют. Но «Худший человек на свете» от почти 50?летнего автора и здесь умудряется обойти все преграды. И хоть режиссёр и снимает кино о молодой героине, даёт высказаться и другим поколениям. «Худший человек на свете» трудно укладывается в определение конкретного жанра. Это вроде бы драма, но в ней много забавных сцен. Это романтическая комедия, но всё же ощущение потерянности и тоски не даёт воспринимать фильм как исключительно лёгкий жанр. Остаётся лишь сказать, что это кино о красоте и трагедии обычной жизни. И взгляд со стороны на совершенно настоящую и будто знакомую Юлию кому?то поможет более здраво оценить и проработать свои переживания. Или просто получить удовольствие от приятных героев и красивого путешествия по Осло. Показывают в оригинале с русскими субтитрами. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Кростини с вялеными томатами Кростини с инжиром и хамоном Профитроли с пате и сливой Ассорти канапе Салат зелёный с ореховым соусом Тарты с цуккини Ленивый гратен Рулет с цыплёнком и грибами в беконе Меренговый рулет Просекко, белое и красное вино, лимонад Возврат билетов возможен более чем за 24 часа до мероприятия. Обращаем внимание: на мероприятиях действует свободная рассадка. Кресла не переставляются — они расставлены таким образом, чтобы всем гостям было комфортно видно экран. Поэтому просят приходить к началу сбора гостей, если ты хочешь сесть рядом. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток.