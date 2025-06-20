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Киноужин: «Хельмут Ньютон: отвратительный и великолепный»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Хельмут Ньютон — феномен фешн-фотографии, который увековечил свой вклад в индустрию провокационными и эротическими и в то же время боготворящими женское тело снимками. Никогда прежде на страницах ведущих глянцевых журналов женщины не представали в настолько откровенном виде. Меню: летние овощи с кремом из рикотты, домашняя пицца с хамоном и помидорками, блестящий бисквит с шоколадом, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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