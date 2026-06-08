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Киноужин: «Дьявол носит Prada 2»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Сиквел главного фильма нулевых о моде уверенно штурмует мировой кинопрокат. Великолепная Мэрил Стрип — Миранда Пристли – снова поджимает губы, Энн Хэтэуэй светится и только молодеет. Наряды великолепны – тихая роскошь, всё как любим. Упадок глянца слегка огорчает, но не мешает ностальгировать по гламурным нулевым. Наряжайся и смотри в дубляже. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Оливки с цедрой Ассорти канапе Салат с клубникой Брускетта с вялеными томатами и песто Брускетта с ростбифом и солеными огурчиками Профитроли с пате и винным желе Цыпленок с запеченными овощами Клубника в шоколаде Просекко/белое вино/красное вино

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