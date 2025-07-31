Восемь номинаций на Оскар, великолепный саундтрек, поющий Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана и история о том, как музыкант превратился в миф. Байопик режиссёра Джеймса Мэнголда о ранних годах Боба Дилана — о том, как став рок-идолом, он перестал быть фолк-звездой – от его приезда в Нью-Йорк в 1961 году до скандального «электро» выступления на Newport Folk Festival в 1965 году. Фильм о переломном моменте в жизни легендарного кумира – фолк-музыкант перешёл к электрозвучанию, расстроив своих старших товарищей и удивив фанатов. И всё это – в атмосфере Манхэттена 60-х: клубы, тайпрайтеры, мотоциклы на Greenwich Village… Комментирует картину Ренат Газизов, кинокритик и автор канала «Тёмная комната». Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включен welcome drink и фуршетный стол.