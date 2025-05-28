Показ эксцентричной комедию и обсуждение с кинокритиком и автором телеграм-канала Cabernet Cinema Никитой Денисовым. Перед началом гостей ждёт комфортный спидфрендинг, чтобы обсуждать фильм после просмотра было легче и интереснее. О фильме: Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги. Программа: – 19:00 — сбор гостей, велком-дринк; – 19:20 — спидфрендинг; – 20:00 — начало кинопоказа, обсуждение фильма после. После покупки билетов можно забронировать столик по телефону.