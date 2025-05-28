ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ и обсуждение: «Жвалы» (2020)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Показ эксцентричной комедию и обсуждение с кинокритиком и автором телеграм-канала Cabernet Cinema Никитой Денисовым. Перед началом гостей ждёт комфортный спидфрендинг, чтобы обсуждать фильм после просмотра было легче и интереснее. О фильме: Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги. Программа: – 19:00 — сбор гостей, велком-дринк; – 19:20 — спидфрендинг; – 20:00 — начало кинопоказа, обсуждение фильма после. После покупки билетов можно забронировать столик по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста