Кинопоказ «Трасса 60» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Трасса 60» — кино о выборе, желаниях и тех дорогах, которые не обозначены ни на одной карте. Главный герой отправляется в путешествие по загадочной трассе, где каждый новый город — это метафора, каждая встреча — вопрос без готового ответа, а каждое желание имеет свою цену. Фильм балансирует между фантазией и реальностью, юмором и серьёзным размышлением о свободе и ответственности. Запись в VK
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