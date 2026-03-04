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Кинопоказ «Трасса 60» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Трасса 60» — кино о выборе, желаниях и тех дорогах, которые не обозначены ни на одной карте. Главный герой отправляется в путешествие по загадочной трассе, где каждый новый город — это метафора, каждая встреча — вопрос без готового ответа, а каждое желание имеет свою цену. Фильм балансирует между фантазией и реальностью, юмором и серьёзным размышлением о свободе и ответственности. Запись в VK

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