Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Трасса 60» — кино о выборе, желаниях и тех дорогах, которые не обозначены ни на одной карте. Главный герой отправляется в путешествие по загадочной трассе, где каждый новый город — это метафора, каждая встреча — вопрос без готового ответа, а каждое желание имеет свою цену. Фильм балансирует между фантазией и реальностью, юмором и серьёзным размышлением о свободе и ответственности. Запись в VK