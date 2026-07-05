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Кинопоказ «Скала» и лекция о режиссёрах-клипмейкерах

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Продолжение серии показов и лекций о режиссёрах-клипмейкерах, которые изменили Голливуд в 80-90х годах. Николас Кейдж в роли специалиста по химическому оружию должен остановить террористов в тюрьме Алькатрас с помощью бывшего агента британской разведки в исполнении Шона Коннери. Кино-карьера Бэя противоречива: с одной стороны он автор кассовых и зрительских хитов от Плохих парней до Трансформеров, а с другой его ругают критики за поверхностность и дурновкусие. До съёмок крупнобюджетных фильмов Бэй прославился в рекламной среде, став лауреатом многочисленных наград. Снимал рекламу для Coca-Cola, Nike, Miller, а также клипы Aerosmith, Meat Loaf, Лайнола Ричи и других. На встрече разберутся, кто же такой Майкл Бэй — непонятый художник или просто талантливый ремесленник, узнаешь о Bayhem, и о том, как закончилась эпоха клипмейкеров в Голливуде. Регистрация в ТГ

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