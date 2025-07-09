Кинопоказ «Саван» с кинокритиком
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Специальный показ нового фильма Дэвида Кроненберга «Саван», техногенной истории потери и предательства, разыгранной в лучших традициях режиссёра. О фильме: Вдовец Карш создаёт устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван. Показ представит и обсудит со зрителями после киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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