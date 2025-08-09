Кинопоказ «Принцесса Мононоке» с обсуждением
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Спецпоказ культового аниме с обсуждением от искусствоведа и историка анимации Анны Голда. О фильме: Убив вепря, юный принц Аситака навлёк на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке - повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина - принца Аситаки. Фильм демонстрируется с субтитрами.
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