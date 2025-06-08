Месяц ромкомов про лето, вечеринки и, конечно, любовь в Bijou. О фильме: После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей «второй половины» и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).