Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Общество мёртвых поэтов» — история о свободе мысли, смелости быть собой и поиске собственного пути. В закрытой академии для мальчиков появляется новый учитель литературы Джон Китинг. Вместо привычных уроков он предлагает ученикам смотреть на мир иначе, задавать вопросы, не бояться собственных мыслей и не откладывать жизнь на потом. Постепенно ребята начинают открывать для себя поэзию, собственные мечты и цену решений, которые им предстоит принять. Это фильм о взрослении, выборе между ожиданиями окружающих и внутренним голосом, о том, как один человек может повлиять на чужую жизнь. История, после которой хочется немного помолчать, подумать о своём и, возможно, взглянуть на привычные вещи иначе. Запись в VK