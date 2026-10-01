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Кинопоказ «Общество мёртвых поэтов» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильма «Общество мёртвых поэтов» — история о свободе мысли, смелости быть собой и поиске собственного пути. В закрытой академии для мальчиков появляется новый учитель литературы Джон Китинг. Вместо привычных уроков он предлагает ученикам смотреть на мир иначе, задавать вопросы, не бояться собственных мыслей и не откладывать жизнь на потом. Постепенно ребята начинают открывать для себя поэзию, собственные мечты и цену решений, которые им предстоит принять. Это фильм о взрослении, выборе между ожиданиями окружающих и внутренним голосом, о том, как один человек может повлиять на чужую жизнь. История, после которой хочется немного помолчать, подумать о своём и, возможно, взглянуть на привычные вещи иначе. Запись в VK

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