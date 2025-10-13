Просмотр и обсуждение честной и тонкой истории от современного российского режиссёра. Картина погрузит тебя в мир хрупких человеческих связей, тихих откровений и поиска искренности в повседневности, где даже в обыденных жестах и молчании рождаются настоящие чувства. Это будет не просто киновечер, а уютная встреча, где каждый может поделиться своими мыслями и впечатлениями от просмотренного — в кругу людей, которые точно тебя поймут. Киноклуб — инклюзивный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси для съёмок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться и исполнитель главной роли отправляется с девушкой в другую часть Индии. Герои фильма — обычные люди с их тихими историями, сомнениями и мечтами. Через простые, но глубокие диалоги и моменты молчаливого понимания режиссёр исследует, как рождается и живёт любовь — не пафосная и «киношная», а настоящая, та, что прячется во взглядах, в жестах, в том, что остаётся за кадром. Как проходит киноклуб? — Собираются в уютной Топи с чаем и попкорном (можно приходить уже с 19:00) — Смотрят «Надо снимать фильмы о любви» на большом экране — После просмотра обсуждают фильм и делятся своими впечатлениями Что будут обсуждать? — Что такое «любовь» в кино без пафоса и громких сцен? Как режиссёру удаётся говорить о чувствах через тишину и обыденность? — Как с помощью минимализма, натуралистичной съёмки и внимания к деталям у зрителя создаётся эффект присутствия и сопричастности? — Почему простые, «некиногеничные» герои и их повседневность часто становятся основой для глубокого высказывания в авторском кино? — Почему в эпоху ярких образов и «клипового мышления» так важны медленное кино и внимание к внутреннему миру человека? Запись в ТГ Приходи на киноклуб за тихой историей о близости, понимании и любви — на фильм, который напомнит, что самое важное часто скрывается в простых моментах.