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Неделя кино про детство и путешествия. О фильме: Писатель-неудачник, потихоньку спивающийся школьный учитель литературы Майлз Рэймонд берёт своего лучшего друга, вышедшего в тираж актёра Джека, в поездку по винодельням Калифорнии. Джеку нужно расслабиться перед свадьбой, запланированной через неделю. Два приятеля не догадываются, что ждёт их впереди и насколько эта неделя изменит их жизнь. Оригинал с субтитрами. Бронь по телефону.
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