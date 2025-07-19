Неделя кино про детство и путешествия. О фильме: Писатель-неудачник, потихоньку спивающийся школьный учитель литературы Майлз Рэймонд берёт своего лучшего друга, вышедшего в тираж актёра Джека, в поездку по винодельням Калифорнии. Джеку нужно расслабиться перед свадьбой, запланированной через неделю. Два приятеля не догадываются, что ждёт их впереди и насколько эта неделя изменит их жизнь. Оригинал с субтитрами. Бронь по телефону.