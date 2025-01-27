О фильме: Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины. Показ представит кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.