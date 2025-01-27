Кинопоказ «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) с с кинокритиком
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины. Показ представит кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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