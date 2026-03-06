ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ: «Милая Фрэнсис»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Один из любимых инди-фильмов — Грета Гервиг в роли девушки, которая танцует, влюбляется, ошибается и не боится быть честной. О фильме: Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но, если честно, они почти не общаются. Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днем становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста