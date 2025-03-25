О фильме: 1973 год, долина Сан-Фернандо. Гэри всего 15 лет, но он уже достаточно смел и обладает сильным деловым чутьем. Беспечной Алане 25, она не занята ничем серьёзным и многого от будущего не ждёт. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Гэри изо всех сил старается стать её бойфрендом и постоянно втягивает Алану в свою разнообразную деятельность. Бронь по телефону.