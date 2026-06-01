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Кинопоказ и лекция по фильму «Делай как надо»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13, подвал

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Продолжение серии показов лекций о том, как в 80-х в Голливуд пришло поколение клипмейкеров и авторов рекламы с телевидения, и как они изменили индустрию. На следующей встрече будут смотреть трагикомедию Спайка Ли о расовом конфликте между владельцами итальянской пиццерии в чёрном квартале Нью-Йорка и местными жителями. В ролях Сэмуэль Л. Джексон, Джанкарло Эспозито и Джон Туртурро. Фильм получил 2 номинации на премию Оскар и номинацию на главный приз Каннского кинофестиваля 1989 года. Спайк Ли — главный афроамериканский кинематографист XX века, хейтер Квентина Тарантино, режиссёр клипов Майкла Джексона, группы Public Enemy, рекламы Nike Air Jordan и много чего ещё. А чего именно, в чём особенности стиля Ли, что значит «A Spike Lee Joint» узнаешь и обсудишь на показе. Запись в ТГ

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