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Кинопоказ «Дыхание шторма» (2025) с кинокритиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста. Картину представит кинокритик Вадим Богданов: он расскажет о режиссёре Алексе Паркинсоне, снявшем «Дыхание шторма» по мотивам своего же документального проекта Last Breath, и какими сюжетными преимуществами обладает каждый из фильмов на тему опасных погружений дайверов.

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