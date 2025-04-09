О фильме: Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста. Картину представит кинокритик Вадим Богданов: он расскажет о режиссёре Алексе Паркинсоне, снявшем «Дыхание шторма» по мотивам своего же документального проекта Last Breath, и какими сюжетными преимуществами обладает каждый из фильмов на тему опасных погружений дайверов.