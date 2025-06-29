Кинопоказ «Дикая семейка» с искусствоведом
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Специальный показ анимационного фильма «Дикая семейка», трогательной истории о жизни тропических племен. Показ представит и обсудит со зрителями искусствовед, исследовательница анимации, Анна Голда, автор блога «Блокнот искусствоведа I Анимация». О фильме: 11-летняя Керия живёт с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живёт в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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